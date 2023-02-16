Жена Костомарова описала его состояние фразой «заново родился»

Жена Романа Костомарова Оксана Домнина описала состояние фигуриста фразой «заново родился»

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала его лечение. Ее слова приводит «АиФ.ру».

Домнина описала состояние фигуриста фразой «заново родился». «Когда Роман заболел, собрали консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически цифры, с которыми не выживают», — рассказала она. Домнина добавила, что все изначально знали о возможных последствиях болезни, поэтому назвала улучшение показателей чудом и заслугой врачей.

16 февраля врач клиники в Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном улучшении состояния фигуриста. Специалист уточнил, что у 46-летнего спортсмена начинает восстанавливаться работа внутренних органов, и он уже несколько дней дышит самостоятельно.

Ранее стало известно, что фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и MASH, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и аппарату для насыщения крови кислородом.