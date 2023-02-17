Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 17 февраля 2023Россия

Стала известна судьба находившихся на борту вертолета Robinson россиян

Находившиеся на борту пропавшего с радаров вертолета Robinson люди оказались живы

Фото: Unsplash

Люди, находившиеся на борту вертолета Robinson R-44, который пропал с радаров в Сахалинской области, живы, один из них эвакуирован в больницу. Об их судьбе со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что воздушное судно обнаружили — оно совершило аварийную посадку.

Вертолет пропал с радаров в российском регионе утром 17 февраля северо-восточнее горы Красная. Сообщалось, что у Robinson R-44 сработал аварийный маяк.

Позднее появилисьсведения о том, что вертолет потерпел крушение у пика Чехова из-за плохой видимости. По предварительным данным, на борту было четыре пассажира и пилот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В России сменился командующий Центральным военным округом
Стало известно об уничтожении гаубицы ВСУ в Херсонской области
Гибель двух человек при крушении вертолета Robinson в горах Сахалина подтвердили
Огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео
Захарова отреагировала на обещание Нобелевской премии Нетаньяху
В СПЧ отреагировали на уничтожение членов ИГ в российском регионе
Успешно протестированы мужские противозачаточные таблетки
Названы пять распространенных ошибок при стирке полотенец
Цены на газ в Европе обрушились
Россияне стали лидерами по поездкам в одну популярную пляжную страну Азии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.