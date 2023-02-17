Стала известна судьба находившихся на борту вертолета Robinson россиян

Находившиеся на борту пропавшего с радаров вертолета Robinson люди оказались живы

Люди, находившиеся на борту вертолета Robinson R-44, который пропал с радаров в Сахалинской области, живы, один из них эвакуирован в больницу. Об их судьбе со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что воздушное судно обнаружили — оно совершило аварийную посадку.

Вертолет пропал с радаров в российском регионе утром 17 февраля северо-восточнее горы Красная. Сообщалось, что у Robinson R-44 сработал аварийный маяк.

Позднее появилисьсведения о том, что вертолет потерпел крушение у пика Чехова из-за плохой видимости. По предварительным данным, на борту было четыре пассажира и пилот.