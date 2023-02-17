Махачев высказался о нежелании бойцов UFC драться с братом Нурмагомедова

Махачев раскритиковал бойцов UFC за отказ драться с братом Хабиба Нурмагомедова Умаром

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о нежелании бойцов промоушена проводить поединки с Умаром Нурмагомедовым. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Потом вы будете говорить, он с топами не дрался еще. А они, как обычно, спрятались. И так удлиняется дорога к титулу», — раскритиковал бойцов Махачев.

13 января Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, пожаловался на то, что никто из представителей промоушена не хочет драться с ним. «Когда меня спросили, буду ли я драться с [Коди] Барселосом, я сказал: "Да мне все равно с кем". Даже если это будет дебютант, я готов драться. Хочу быть активным», — добавил россиянин.

14 сентября прошлого года сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией на несколько поединков. «Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал боец.

В активе Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.