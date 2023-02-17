Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
Роттердам
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
Доха (ж)
Авангард
2:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
05:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
23:57, 17 февраля 2023Спорт

Катарский шейх захотел купить «Манчестер Юнайтед»

RMC Sport: катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани захотел купить 100% акций МЮ

Фото: Toby Melville / Reuters

Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани захотел купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, Джасим бен Хамад Аль Тани подал заявку на приобретение 100 процентов акций команды. «Мы планируем вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, и прежде всего сделать так, чтобы болельщики вновь стали сердцем "Манчестер Юнайтед"», — сказано в заявлении Аль Тани. Он предложил за покупку МЮ 4,5 миллиарда евро.

17 января глава химической компании Ineos, британский миллиардер Джим Рэтклифф выразил готовность купить «Манчестер Юнайтед». Рэтклифф первым официально зарегистрировал свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи команды. Отмечается, что торги среди претендентов должны начаться в феврале.

О планах владельцев «Манчестер Юнайтед» продать клуб стало известно 12 декабря. Сделка оценивалась в семь миллиардов долларов.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заверил в скором снятии табу на поставку Украине дальнобойных ракет
Стало известно о завершении обучения первого батальона ВСУ работе с БМП Bradley
МИД Франции пообещал Украине скорую поставку дополнительных САУ Caesar
Стало известно об обнаружении российской разведкой спецгруппы ВСУ у Кременной
Определены самые востребованные для покупки недвижимости округа Москвы
Захарова высмеяла попытки представить Пушкина французом
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 39,5 тысячи человек
В Белом доме заявили об отсутствии задачи добиваться смены власти в России
Американский офицер предрек Зеленскому судьбу Гитлера
Глава Минобороны Германии оценил инициативу с призывом к миру на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.