Катарский шейх захотел купить «Манчестер Юнайтед»

RMC Sport: катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани захотел купить 100% акций МЮ

Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани захотел купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, Джасим бен Хамад Аль Тани подал заявку на приобретение 100 процентов акций команды. «Мы планируем вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, и прежде всего сделать так, чтобы болельщики вновь стали сердцем "Манчестер Юнайтед"», — сказано в заявлении Аль Тани. Он предложил за покупку МЮ 4,5 миллиарда евро.

17 января глава химической компании Ineos, британский миллиардер Джим Рэтклифф выразил готовность купить «Манчестер Юнайтед». Рэтклифф первым официально зарегистрировал свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи команды. Отмечается, что торги среди претендентов должны начаться в феврале.

О планах владельцев «Манчестер Юнайтед» продать клуб стало известно 12 декабря. Сделка оценивалась в семь миллиардов долларов.