МИД России вызвал послов Италии и Нидерландов

МИД России вызвал посла Италии Стараче и посла Нидерландов Плуха

В Министерство иностранных дел (МИД) России были вызваны посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плуха и посол Италии Джорджо Стараче. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты уведомили посла Стараче о неприемлемости решения об отмене выступлений российских исполнителей в Итальянской Республике, а послу Плуху заявлено о неприемлемости попыток обвинить Россию в трагедии с бортом MH17. Оба посла получили извещения, что Москва готова продолжить конструктивный диалог по спорным вопросам.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что рекомендация со стороны США об отъезде американцев из России является не чем иным, как провокацией. «Очередная американская провокация относительно заявлений госдепа американским гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию и, наоборот, выезжать, если они там находятся», — отметила дипломат.