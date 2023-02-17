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13:07, 17 февраля 2023Мир

В МИД оценили призыв США к американцам покинуть Россию

Захарова: рекомендация США об отъезде американцев из России является провокацией

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Рекомендация со стороны США об отъезде американцев из России является не чем иным, как провокацией. Так призыв Вашингтона оценила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге внешнеполитического ведомства, сообщает РИА Новости.

«Провокация очередная американская относительно заявлений госдепа американским гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, и наоборот — выезжать, если они там находятся», — заявила дипломат.

Ранее американское посольство в Москве сообщило, что гражданам США, находящимся на территории России, рекомендовано срочно покинуть страну из-за риска мобилизации. В американской дипмиссии предположили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.

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Дмитрий Сотак
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