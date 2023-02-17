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07:45, 17 февраля 2023Мир

В России заявили о неспособности ЕС оценить риски от членства Украины

Глава постпредства РФ Логвинов заявил о неспособности ЕС оценить риски от членства Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия считает слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля о «будущем Украины в Евросоюзе» ничем не подкрепленными политическими лозунгами. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Глава постпредства предположил, что аналогичную точку зрения разделяют и многие граждане Евросоюза. Дипломат также призвал отделять предоставление Украине кандидатского статуса и ее непосредственного вступления в объединение. По его словам, решение лидеров ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата в члены объединения разочаровало другие государства, которые на протяжении многих лет добиваются вхождения в Евросоюз и предприняли для этого немало усилий.

При этом дипломат указал на неспособность Евросоюза просчитать возможные последствия от предоставления Украине членства. «Что касается расширения, будь то Украина или другие государства, то сегодня ЕС, похоже, не готов трезво оценить соответствующие риски для самого себя», — подчеркнул Логвинов.

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28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Она была успешно зарегистрирована, затем началась процедура рассмотрения. Киев добивался вступления в Евросоюз по ускоренной процедуре, однако лидеры объединения эту идею не поддержали. При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина ранее сообщила, что переговоры по предоставлению Украине членства начнутся уже в 2023 году.

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Валентина Шварцман
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