UFC объявил следующего соперника Волкова

Российский боец UFC Александр Волков в марте проведет поединок с молдаванином Романовым

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова. Об этом сообщается на сайте организации.

Волков проведет поединок с молдаванином Александром Романовым. Схватка в тяжелом весе пройдет в ночь на 12 марта в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

В своем последнем поединке в UFC, который состоялся 4 июня, российский тяжеловес победил суринамца Жоарзиньо Розенстрайка. Волков отправил соперника в нокаут в первом раунде.

Всего на счету 34-летнего Волкова 35 побед при десяти поражениях в MMA. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе 32-летнего Романова 16 побед при единственном поражении.