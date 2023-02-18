Захарова ответила на признание главы ЕК в разработке санкций против России

Захарова: ЕС и США разрабатывали провокацию в деталях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о подготовке антироссийских санкций.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз (ЕС) и Соединенные Штаты начали разрабатывать санкции против России на случай конфликта на Украине за два месяца до специальной военной операции.

«Со своей стороны могу добавить: планы по включению меня в санкции были у Евросоюза с подачи США уже в конце 2021 года с удивительной формулировкой "за содействие развертыванию войск на территории Украины"», — ответила Захарова, подчеркнув, что готовились «непартнеры» основательно, разрабатывая провокацию в деталях и раздувая пламя конфликта.

