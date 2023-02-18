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12:39, 18 февраля 2023Мир

Глава ЕК призналась в разработке санкций против России за два месяца до СВО

Глава ЕК фон дер Ляйен: санкции против России начали разрабатывать за два месяца до СВО
СюжетСанкции против России:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты начали разрабатывать санкции против России на случай конфликта на Украине за два месяца до специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности она признала, что разработка масштабных экономических ограничений в отношении Москвы началась еще в декабре 2021 года. При этом, по словам фон дер Ляйен, ЕС и США надеялись, что применять рестрикции не придется.

В настоящий момент страны Евросоюза ведут работу над десятым пакетом санкций против России. Новые ограничения планируется принять к 24 февраля, годовщине начала спецоперации на Украине.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заверил, что Москва не оставит без ответа десятый пакет санкций. По словам главы постпредства, в ответ на новые ограничения будут найдены и новые российские решения.

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Варвара Кошечкина
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