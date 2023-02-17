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06:00, 17 февраля 2023Мир

Россия анонсировала ответ на десятый пакет санкций ЕС

Глава постпредства при ЕС заявил, что Россия не оставит без ответа десятый пакет санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Mission of Russia EU / Globallookpress.com

Москва не оставит без ответа десятый пакет санкций, который планирует принять Европейский союз. Ответные меры на новые рестрикции анонсировал и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью «Ленте.ру».

По словам главы постпредства, в ответ на новые санкции будут найдены и новые российские решения. «Однако главное отличие в том, что цель западных рестрикций, как об этом заявляло руководство ЕС, — серьезно ударить по россиянам, мы же своими ответными мерами такой задачи как ухудшение социально-экономического положения европейцев не ставим», — заявил Логвинов.

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Говоря о судьбе замороженных российских активов, дипломат отметил, что активы Центрального Банка России обладают иммунитетом от любых исполнительных мер, а потому не подлежат передаче Украине. В то же время Евросоюз пытается найти основания для «отъема» имущества российских граждан, в том числе при помощи криминализации нарушения санкций. Логвинов подчеркнул, что тем самым Европейский союз пренебрегает базовыми принципами права. «Безусловно, Россия при необходимости отреагирует, без ответа подобные действия не останутся. Главным будет защита интересов нашей страны и законных прав российских граждан», — добавил дипломат.

В настоящий момент страны Евросоюза ведут работу над десятым пакетом санкций против России. Новые рестрикции планируется принять к 24 февраля, годовщине начала спецоперации на Украине.

В начале февраля США впервые передали Украине активы, конфискованные у попавшего под санкции россиянина — бизнесмена Константина Малофеева. Украине были перечислены 5,4 миллиона долларов, хранившиеся на счету предпринимателя в банке Sunflower Bank. Глава Евросовета Шарль Мишель также счел законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках новых антироссийских санкций. Власти Великобритании также работают над правовыми аспектами конфискации российских активов и их последующей передачи Украине.

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Валентина Шварцман
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