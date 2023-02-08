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16:22, 8 февраля 2023Мир

Премьер Британии рассказал о работе над конфискацией российских активов

Сунак: Британия с партнерами работает над правовыми аспектами конфискации активов России

Фото: Oli Scarff / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что страна вместе с международными партнерами работает над правовыми аспектами конфискации замороженных российских активов с последующей их передачей Украине. Трансляция выступления доступна на сайте парламента.

По словам Сунака, конфискованные активы планируется направить на финансирование реконструкции Украины.

Ранее США впервые перечислили на нужды Украины 5,4 миллиона долларов, конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева. Средства хранились на счету предпринимателя в банке Sunflower Bank.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конфискацию активов Малофеева неприкрытым грабежом. По ее словам, произошедшее является проявлением беззакония и уроком для международного бизнеса.

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Варвара Кошечкина
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