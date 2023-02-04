США впервые перечислили конфискованные активы россиянина на нужды Украины

CNN: США впервые перечислили конфискованные активы бизнесмена Малофеева на нужды Украины

США впервые перечислили на нужды Украины конфискованные активы россиянина. Об этом сообщает CNN.

В частности, телеканал ссылается на заявления министра юстиции США Меррика Гарланда и генерального прокурора Украины Андрея Костина. На нужды Киева передали 5,4 миллионов долларов, конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева. Средства хранились на счету предпринимателя в банке Sunflower Bank.

Малофеев был включен в санкционный список США в 2014 году, а затем еще раз — в апреле 2022 года.

О планах начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины 19 января сообщил глава рабочей группы Минюста США по применению санкций против России Эндрю Адамс.

Средства «временно позаимствовали»

27 января глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Евросоюз провалил операцию по «легализации» заблокированных российских активов с целью восстановить Украину. По словам российского сенатора, европейские юристы не нашли весомых юридических оснований для ареста активов россиян, но нашли возможность «временно» позаимствовать их в пользу Украины.

Операция по легализации украденного позорно провалена Андрей Клишас сенатор

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал передать замороженные на Западе деньги России на восстановление Украины. Он подчеркнул, что Москва должна выплатить Киеву репарации. Джонсон добавил, что поддержит новые законы об аресте российских активов и передаче их для финансирования восстановления Украины.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также не исключил, что страна станет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Однако, по его словам, пока для такого шага нет правовой основы.

12 января Еврокомиссия поддержала намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран объединения.

Генассамблея ООН постановила возместить ущерб Украине

В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. За документ проголосовали 94 члена ООН, против выступили 14 стран.

Согласно документу, членам ГА ООН совместно с Киевом рекомендуется создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания указал, что резолюция Генассамблеи является юридически ничтожной. Он оценил инициативу как «попытку легализовать нелегализумое».

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев согласился с дипломатом. Он подчеркнул, что авторы документа добиваются того, чтобы «придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям». Глава международного комитета Государственной Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал, что принятая резолюция являет собой «легализацию неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне».