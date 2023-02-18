Тарпищев высказался о выступлении россиян на теннисных турнирах

Глава ФТР Тарпищев заявил, что теннис лучше всех видов спорта показал уважение к россиянам

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении отечественных спортсменов на международных турнирах. Его слова приводит Sport24.

«Теннис как вид спорта лучше всех показал свое уважение к спортсменам. Мы участвует и играем везде, кроме командных соревнований», — заявил он. Тарпищев отметил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) на стороне россиян.

Ранее 18 февраля сообщалось, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть лишена возможности проводить турниры ATP и WTA, если запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Также британская организация может быть оштрафована.

Весной российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это ATP и WTA приняли решение лишить турнир рейтинговых очков. На других соревнованиях под эгидой организаций россияне выступают в нейтральном статусе.