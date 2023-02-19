Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
Сегодня
10:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Брест
Сегодня
17:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|24-й тур
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Сегодня
22:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:16, 19 февраля 2023Спорт

Непобежденный чеченский боец дебютировал в UFC с поражения

Непобежденный француз чеченского происхождения Асхабов дебютировал в UFC с поражения

Фото: Shutterstock

Непобежденный французский боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с поражения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Асхабов встретился с американцем Джамаллом Эммерсом на турнире UFC Vegas 69. Француз уступил единогласным решением судей. Таким образом, он прервал серию из 23 побед подряд, которая является третьей по продолжительности в истории смешанных единоборств. Эммерс в профессиональной карьере одержал 19 побед и потерпел шесть поражений.

Асхабов родился в Грозном, однако в 2012 году переехал во Францию. С 2014 по 2020 год он выступал в украинском промоушене World Warriors Fighting Championship (WWFC), где завоевал чемпионские пояса в легчайшем и полулегком дивизионах.

12 февраля российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. The Sports Grail сообщил, что россиянин получит за этот поединок 1,192 миллиона долларов.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В «Ростехе» сообщили об увеличении производства «Кинжалов»
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Стало известно об уничтожении американской радиолокационной станции на Украине
Звезду «Красотки» госпитализировали с пневмонией
Москвичи объяснили отсутствие моста на Кузнецком Мосту
Непобежденный чеченский боец дебютировал в UFC с поражения
Россиянам рассказали о действиях в случае задержки платежа по кредиту
Ван И попросил Великобританию объективно относиться к развитию Китая
Володин назвал подлостью планы по отмене Дня Победы на Украине
Ван И призвал Вашингтон изменить курс в отношениях с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.