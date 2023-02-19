Непобежденный чеченский боец дебютировал в UFC с поражения

Непобежденный француз чеченского происхождения Асхабов дебютировал в UFC с поражения

Непобежденный французский боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с поражения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Асхабов встретился с американцем Джамаллом Эммерсом на турнире UFC Vegas 69. Француз уступил единогласным решением судей. Таким образом, он прервал серию из 23 побед подряд, которая является третьей по продолжительности в истории смешанных единоборств. Эммерс в профессиональной карьере одержал 19 побед и потерпел шесть поражений.

Асхабов родился в Грозном, однако в 2012 году переехал во Францию. С 2014 по 2020 год он выступал в украинском промоушене World Warriors Fighting Championship (WWFC), где завоевал чемпионские пояса в легчайшем и полулегком дивизионах.

12 февраля российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. The Sports Grail сообщил, что россиянин получит за этот поединок 1,192 миллиона долларов.