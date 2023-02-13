Стал известен гонорар Махачева за бой с Волкановски

The Sports Grail: Ислам Махачев получит 1,192 миллиона долларов за победу над Волкановски

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев заработал 1,192 миллиона долларов после победы над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284. Об этом стало известно The Sports Grail.

По информации источника, сумма включает в себя 500 тысяч гонорара, 500 тысяч доли прибыли за продажу платных трансляций, 100 тысяч бонуса за победу, и 50 тысяч в качестве бонуса за лучший поединок вечера. Еще 42 тысячи россиянин получит от спонсора. Волкановски получит за поединок 1,08 миллиона.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.