Грайнер вернулась в женскую НБА после тюремного заключения в России

USA Today: Бриттни Грайнер вернулась в женскую НБА после тюремного заключения в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в женскую Национальную баскетбольную лигу (WNBA) после тюремного заключения в России. Об этом сообщает USA Today.

Спортсменка подписала контракт с «Финикс Меркьюри». Уточняется, что соглашение рассчитано на один сезон.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря прошлого года обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Она провела в заключении десять месяцев.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Грайнер играет в составе «Финикса» с 2013 года. Через год после подписания соглашения она завоевала чемпионский титул вместе с клубом. Помимо этого, баскетболистка выступала за зарубежные команды в период межсезонья WNBA. В России американка играла с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Также Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.