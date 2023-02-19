Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Брест
Сегодня
17:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|24-й тур
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Сегодня
22:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:21, 19 февраля 2023Спорт

Грайнер вернулась в женскую НБА после тюремного заключения в России

USA Today: Бриттни Грайнер вернулась в женскую НБА после тюремного заключения в России

Фото: Jasen Vinlove / Reuters

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в женскую Национальную баскетбольную лигу (WNBA) после тюремного заключения в России. Об этом сообщает USA Today.

Спортсменка подписала контракт с «Финикс Меркьюри». Уточняется, что соглашение рассчитано на один сезон.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря прошлого года обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Она провела в заключении десять месяцев.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Грайнер играет в составе «Финикса» с 2013 года. Через год после подписания соглашения она завоевала чемпионский титул вместе с клубом. Помимо этого, баскетболистка выступала за зарубежные команды в период межсезонья WNBA. В России американка играла с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Также Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму
Ида Галич раскритиковала танцы Калашниковой в подмосковном госпитале
Заявившая о войне с Россией глава МИД ФРГ захотела стать канцлером
Журналист побывал в бункере Зеленского и рассказал о царящей там темноте
ВСУ обстреляли село в Курской области
Боррель признал Украину членом европейской семьи
Депутат Госдумы предложил замену слову «гомосексуалист»
Боррель назвал ЕС армией Украины
Грайнер вернулась в женскую НБА после тюремного заключения в России
Военный эксперт объяснил желание США ослабить Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.