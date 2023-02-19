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00:57, 19 февраля 2023Спорт

Гол россиянина помог «Колорадо» одержать победу в матче НХЛ

Гол россиянина Валерия Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

Фото: Jeff Curry-USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Сент-Луис Блюс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась в пользу гостей площадки со счетом 4:1. Одержать победу команде помогли голы россиянина Валерия Ничушкина и фина Микко Рантанена, а также дубль канадца Боуэна Байрэма. Единственный гол хозяев на счету Сэмми Бле.

Ничушкин выступает в составе «Колорадо» с 2019 года. В прошлом сезоне нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

«Колорадо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. На счету команды 65 очков. «Сент-Луис» с 55 очками располагается на 11-й строчке.

Дарья Коршунова
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