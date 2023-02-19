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11:57, 19 февраля 2023Наука и техника

Названа главная угроза развития искусственного интеллекта

Футуролог Кононов назвал безработицу одной из главных угроз искусственного интеллекта

Фото: Boitumelo Phetla / Unsplash

Одной из главных угроз интеграции искусственного интеллекта в жизнь общества может стать резкий рост безработицы, поскольку современные технологии сделают ряд профессий невостребованными. Решить эту проблему может постоянное саморазвитие человека, а также социальные гарантии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил футуролог Александр Кононов.

Современные технологии все более плотно входят в жизнь человека. На улицах городов уже появляются беспилотные такси и другой общественный транспорт, не требующий присутствия водителя. Никого не удивишь кассами самообслуживания. Недавно мир удивил чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, способный писать новости, рассказы, и даже написавший диплом за студента РГГУ, который он успешно защитил.

Представленные случаи уже указывают на то, что скоро ряд востребованных сегодня профессий исчезнет за ненадобностью. Кононов видит в этом реальную проблему, решить которую можно только совместными усилиями общества.

«Как все в нашем мире несовершенно, так и прогресс имеет свои темные и светлые стороны. Информационные технологии стали большим благом для человечества, но, одновременно, сделали его более уязвимым, из-за чего даже потребовалось создание новой индустрии кибербезопасности», — напомнил футуролог.

С ИИ будет та же история: с одной стороны, он позволит решать множество задач, вызовов, стоящих перед нашей цивилизацией, он повысит эффективность нашего вида. С другой — многие рабочие места, многие профессии окажутся просто не нужны и человечеству придется перестраиваться

Александр Кононовфутуролог

Прогресс, как заметил Кононов, всегда приносил подобные проблемы, но это неизбежно. Прогресс заставляет человека адаптироваться, меняться. Теперь, с развитием искусственного интеллекта, адаптироваться придется в ускоренном темпе, и общество должно сделать все, чтобы поддержать этот процесс.

«Из-за вхождения ИИ в нашу жизнь, многие люди могут остаться без работы, им нужна поддержка. Прежде всего, необходимо реализовать систему базового безусловного дохода. Людей нельзя загонять в рамки, где, если ты получаешь некое пособие, ты не имеешь права, например, на подработку. Доход должен быть безусловен, пенсии тоже. Без ограничений. У людей разные жизненные ситуации, наши социальные институты обязаны их поддержать», — уверен Кононов.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что подобные боту ChatGPT нейросетевые системы изменят мир. Об этом предприниматель заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

В разговоре с журналистами Гейтс оценил вклад нейросетей в будущее человечества и заявил, что считает создание ChatGPT таким же важным событием, как и изобретение интернета.

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Наталия Белова
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