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16:29, 1 февраля 2023Россия

Москвич защитил написанный нейросетью диплом

Выпускник РГГУ рассказал, что защитил написанный нейросетью ChatGPT диплом

Фото: @biblikz

Выпускник РГГУ защитил написанный нейросетью ChatGPT диплом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter и подтвердил в комментарии изданию Baza.

Согласно рассказу москвича, представившегося Александром, он решил воспользоваться нейросетью, чтобы совместить приятное с полезным — избавиться от научной работы и протестировать возможности новой нейросети.

По словам выпускника, суммарно он потратил на работу с нейросетью меньше суток. «На диплом ушло 23 часа: около 15 часов, чтобы вальяжно писать, и 8 часов страданий по ночам, чтобы успеть к сроку все это отредактировать», — заявил он.

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При этом он отметил, что значительную часть работы выполнял самостоятельно — вводил необходимые запросы, корректировал выдаваемые ChatGPT результаты, переводил их с английского языка на русский. Также Александр добавил, что его знакомые, наблюдавшие за работой с нейросетью, не всегда могли определить, какой из отрывков диплома был написан им, а какой — алгоритмом.

В итоге за написанную нейросетью научную работу студент получил отметку «удовлетворительно», а рецензент даже похвалил некоторые аспекты его работы, отметив качество оформления и новизну исследования.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код и даже стихи и песни. Музыкант Ник Кейв называл написание песен с помощью этой нейросети насмешкой над человечеством.

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Марк Леонов
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