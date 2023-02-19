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12:04, 19 февраля 2023Спорт

Форвард «Вашингтона» высказался о выступлениях команды в отсутствие Овечкина

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши заявил, что клубу не хватает Александра Овечкина

Фото: Jasen Vinlove / Reuters

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Ти Джей Оши высказался о выступлениях клуба в отсутствие россиянина Александра Овечкина. Слова спортсмена приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нам не хватает большого человека [Овечкина], не хватает Джона Карлсона. Приходится играть с тем составом, который у нас есть», — заявил Оши. Он добавил, что единственный способ вернуть команде уверенность — начать побеждать, а для этого необходимо играть в стиле плей-офф.

В воскресенье, 19 февраля, «Вашингтон» проиграл на выезде «Каролине Харрикейнс» со счетом 1:4. После отъезда Овечкина в Россию столичный клуб потерпел четыре поражения подряд.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. Перед матчем с «Флоридой» «Вашингтон» почтил память Овечкина-старшего.

Ксения Курашкина
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