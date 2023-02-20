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17:43, 20 февраля 2023Спорт

Мбаппе назвал условие перехода в «Реал»

Todofichajes: Килиан Мбаппе заявил, что перейдет в «Реал», если клуб подпишет Хакими

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе назвал условия перехода в «Реал». Об этом сообщает Todofichajes.

По информации издания, форвард требует подписать вместе с ним еще одного игрока ПСЖ, марокканца Ашрафа Хакими. Уточняется, что руководство мадридского клуба уже знает о просьбе Мбаппе и рассмотрит трансфер двух игроков.

19 декабря прошлого года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ летом 2023 года. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ксения Курашкина
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