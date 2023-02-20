Пашинян назвал последствия активности мирового сообщества

Пашинян: активность мирового сообщества может обуздать агрессивность Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что активность мирового сообщества может «обуздать агрессивность» Азербайджана и поспособствовать открытию Лачинского коридора, который связывает республику и Нагорный Карабах. Его слова передает ТАСС.

«Только неослабевающая активность международного сообщества может обуздать агрессивность и провокационные действия Азербайджана для полного выполнения обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и разблокирования Лачинского коридора», — отметил Пашинян. Премьер подчеркнул, что Ереван продолжает привлекать внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян затронул положение в Карабахе во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также в конце января армянский премьер и российский лидер Владимир Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора. В частности, упоминалась деятельность миротворческой миссии России в регионе.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Они потребовали прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых непризнанной республики. По утверждениям армянских властей, Баку пытается добиться «исхода армян» из Нагорного Карабаха.