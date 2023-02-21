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05:00, 21 февраля 2023Спорт

Обвиненный в изнасиловании футболист назвал причину частой смены показаний

Дани Алвес заявил, что менял показания ради защиты обвинившей его в изнасиловании девушки
Дани Алвес

Дани Алвес. Фото: Henry Romero / Reuters

Бразильский футболист Дани Алвес назвал причину, по которой часто менял свои показания в деле об изнасиловании. Его слова приводит ARA.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал эту девушку», — заявил спортсмен.

10 февраля Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования. При этом 39-летний спортсмен настаивает на том, что согласие было обоюдным, и с его стороны не было акта насилия.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Андрей Стрельцов
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Обвиненный в изнасиловании футболист назвал причину частой смены показаний
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