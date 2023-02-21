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11:40, 21 февраля 2023Спорт

Стало известно еще об одном инсульте Костомарова

РЕН ТВ: госпитализированный с пневмонией фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Олимпийский чемпиона в танцах на льду Роман Костомаров перенес еще один инсульт. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника, ночь с 20 на 21 февраля 46-летний спортсмен из-за инсульта провел в реанимации. Отмечается, что Костомарову также провели очистку крови из-за развившегося сепсиса. Кроме того, фигуристу диагностировали вторичный менингит, который мог появиться из-за внутрибольничной инфекции.

20 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Его состояние оценивалось как критически тяжелое. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет, и томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

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Дарья Коршунова
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