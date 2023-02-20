Появилась новая информация о состоянии мозга Костомарова

Mash: сильного отека мозга у Романа Костомарова нет, нагрузка легла на почки и печень

Врачи не выразили опасений за состояние мозга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Новая информация появилась в Telegram-канале Mash.

По данным источника, компьютерная томография выявила у 46-летнего спортсмена небольшой очаг забитых сосудов в голове. При этом отмечается, что сильного отека мозга нет. После операций самая большая нагрузка легла на почки и печень Костомарова, которые не справляются с жидкостью и большим количеством лекарств.

Ранее 20 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле. Кроме того, в лобной, правой затылочной и левой теменной областях обнаружены новообразования. Его состояние оценивалось как критически тяжелое.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.