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14:59, 21 февраля 2023Мир

МИД счел неприемлемым вмешательство США в дело о взрывах на «Северных потоках»

МИД России: США не должны мешать расследованию взрывов на «Северных потоках»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Вашингтон не должен мешать расследованию взрывов на «Северных потоках», вмешательство США неприемлемо. Такое послание передали послу США в Москве Линн Трейси представители МИД России, официальное сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных», — говорится в сообщении.

Ранее российская сторона заявила послу США в Москве Линн Трейси о том, что считает курс Вашингтона в отношениях с Москвой контрпродуктивным: в ведомстве утверждают, что он усугубляет конфронтацию с Россией по всем направлениям.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о подрывах «Северных потоков», сможет выступить на заседании Совета Безопасности ООН. Он также сообщил, что голосование о проведении организацией расследования диверсий может пройти на следующей неделе.

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Виктория Кондратьева
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