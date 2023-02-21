МИД счел неприемлемым вмешательство США в дело о взрывах на «Северных потоках»

МИД России: США не должны мешать расследованию взрывов на «Северных потоках»

Вашингтон не должен мешать расследованию взрывов на «Северных потоках», вмешательство США неприемлемо. Такое послание передали послу США в Москве Линн Трейси представители МИД России, официальное сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных», — говорится в сообщении.

Ранее российская сторона заявила послу США в Москве Линн Трейси о том, что считает курс Вашингтона в отношениях с Москвой контрпродуктивным: в ведомстве утверждают, что он усугубляет конфронтацию с Россией по всем направлениям.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о подрывах «Северных потоков», сможет выступить на заседании Совета Безопасности ООН. Он также сообщил, что голосование о проведении организацией расследования диверсий может пройти на следующей неделе.