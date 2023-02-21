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14:49, 21 февраля 2023Мир

В МИД рассказали о причине вызова посла США

МИД России призвал посла США Трейси дать объяснения по взрывам на «Северных потоках»

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Российская сторона заявила послу США в Москве Линн Трейси о том, что курс Вашингтона в отношениях с Москвой контрпродуктивен, он усугубляет конфронтацию с Россией по всем направлениям. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

В МИД также заявили, что для деэскалации Вашингтон должен «предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности». В ведомстве не уточнили, о каких еще шагах может идти речь.

В Москве также потребовали дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и не мешать объективному расследованию для установления виновных. Помимо этого, на встрече рассмотрели ряд вопросов двустороннего характера.

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября прошлого года.

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Виктория Кондратьева
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