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10:07, 21 февраля 2023Спорт

В «Вашингтоне» рассказали об уникальности Овечкина

Владелец «Вашингтона» Леонсис назвал отличительной чертой Александра Овечкина постоянство

Фото: Matt Kartozian / USA Today Sports / Reuters

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис высказался об уникальности российского капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит NBC Sports.

Леонсис назвал отличительной чертой Овечкина постоянство. «Он следовал тому, чего хотел. Он великолепный хоккеист. Ови полагался на свои способности. Вот что возводит его в эшелон величайших», — поделился владелец команды.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. Перед матчем с «Флоридой Пантерс» 17 февраля «Вашингтон» почтил память Овечкина-старшего.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб.

Дарья Коршунова
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