Президент России Путин процитировал Столыпина во время послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин процитировал слова государственного деятеля конца 19 — начала 20 веков Петра Столыпина о «праве России быть сильной» во время ежегодного послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной», — произнес Путин. После этого присутствующие в зале аплодировали стоя.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что сентябрьские выборы в местные и региональные органы власти, а также президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. Путин отметил, что безопасность и благополучие народа, а также суверенитет и национальные интересы государства являются основополагающими факторами для ведущих политических сил страны, и выразил благодарность за такую позицию.

Президент оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют члены верхней и нижней палат российского парламента, духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз Путин обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.