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19:05, 21 февраля 2023Спорт

Врач назвала причины закупорки сосудов мозга у Костомарова

Врач заявила, что тромбоз сосудов мозга у Костомарова мог возникнуть из-за воспаления

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врач-кардиолог Людмила Пермякова назвала причины закупорки сосудов мозга у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Пермякова заявила, что тромбоз сосудов мозга у 46-летнего спортсмена мог возникнуть из-за воспаления, повышения давления, стресса или травм. «Его растворяют или удаляют хирургическими методами», — рассказала о методах лечения врач.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет. Томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове. Однако, по информации РЕН ТВ, в ночь на 21 февраля у спортсмена произошел еще один инсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Анастасия Борисова
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