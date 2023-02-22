В команде Бивола рассказали о возможном поединке с Бетербиевым

В команде Бивола рассказали, что бой против Бетербиева может состояться в июне

Российский боксер Дмитрий Бивол может летом провести поединок против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«Один из вариантов — бой против Бетербиева в июне. Но мы не уверены, что Артур будет готов к этой дате», — поделился представитель Бивола. Он добавил, что также есть возможность проведения защиты титула против британца Джошуа Буатси и реванш против мексиканца Сауля Альвареса в сентябре.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.

