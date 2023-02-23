Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
3:0
Завершен
Краснодар
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Монако
1:2
1-й тайм
live
Байер
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Нант
0:2
1-й тайм
live
Ювентус
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
0:0
1-й тайм
live
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Ренн
Сегодня
23:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
20:43, 23 февраля 2023Спорт

Стала известна дата первого матча Овечкина после возвращения в США

Александр Овечкин выйдет на лед в матче против «Анахайма» 24 февраля

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Стала известна дата первого матча, который проведет российский форвард Александр Овечкин после возвращения в США. Об этом в Twitter сообщил корреспондент сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гулитти.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» выйдет на лед в матче против «Анахайм Дакс». Встреча пройдет 24 февраля на домашней арене столичной команды и начнется в 3:00 по московскому времени.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. После отъезда россиянина клуб потерпел пять поражений подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о «проглотившем» подрыв «Северных потоков» Евросоюзе
Британского премьера призвали увеличить расходы на склады боеприпасов
Пользователи Twitter возмутились акцией перед посольством России в Лондоне
Шольц прокомментировал перспективы нападения на территорию России
Дочь Заворотнюк раскрыла секрет поддержания хорошей формы
Австралия отправит Украине дроны
Борис Джонсон захотел стать генсеком НАТО
Стала известна дата первого матча Овечкина после возвращения в США
Австралия объявила о новых санкциях против России
Китай выпустит документ по урегулированию украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.