Стала известна дата первого матча Овечкина после возвращения в США

Александр Овечкин выйдет на лед в матче против «Анахайма» 24 февраля

Стала известна дата первого матча, который проведет российский форвард Александр Овечкин после возвращения в США. Об этом в Twitter сообщил корреспондент сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гулитти.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» выйдет на лед в матче против «Анахайм Дакс». Встреча пройдет 24 февраля на домашней арене столичной команды и начнется в 3:00 по московскому времени.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. После отъезда россиянина клуб потерпел пять поражений подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб.