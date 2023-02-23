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10:18, 23 февраля 2023Наука и техника

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Космонавты Прокопьев, Петелин и Кикина поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Кадр: РИА Новости

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина обратились к россиянам с борта Международной космической станции и поздравили с Днем защитника Отечества. Видеоролик с поздравлением опубликован в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Обратившись к соотечественникам, Анна Кикина пожелала им крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний.

Дмитрий Петелин, в свою очередь, отметил, что в этот день принято поздравлять тех, кто решил служить Родине и встал на защиту ее рубежей.

Присоединившись к коллегам, Сергей Прокопьев добавил, что сотни тысяч россиян круглосуточно, а порой и с риском для жизни, несут службу, чтобы соотечественники могли спокойно жить и работать.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг, 23 февраля, выступил с поздравлением граждан страны, ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО) России на Украине с Днем защитника Отечества.

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Варвара Кошечкина
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