Фергюсон потребовал от Нурмагомедова полмиллиона долларов

Американский боец Тони Фергюсон потребовал от Хабиба Нурмагомедова полмиллиона долларов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потребовал выплат от бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Он посвятил этому пост в Twitter.

«Ты все еще мой, Хабиб! Ты и [менеджер Али] Абдель-Азиз должны мне полмиллиона долларов. Я состригу с ваших голов эти деньги за то, что вы поступили со мной неправильно. Не люблю убивать людей, но для тебя сделаю исключение», — написал Фергюсон.

20 мая Фергюсон назвал Нурмагомедова величайшим уклонистом от настоящего боя. «Я готов принять участие в The Ultimate Fighter, стать тренером-соперником толстяка. Но я уверен, что он не придет», — написал американец, вспомнив о неоднократных срывах их поединков.

Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках боя в легком дивизионе UFC, однако их поединки срывались. Россиянин завершил карьеру после третьей защиты титула чемпиона организации в 2020 году.