Фергюсон потребовал от Нурмагомедова полмиллиона долларов
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потребовал выплат от бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Он посвятил этому пост в Twitter.
«Ты все еще мой, Хабиб! Ты и [менеджер Али] Абдель-Азиз должны мне полмиллиона долларов. Я состригу с ваших голов эти деньги за то, что вы поступили со мной неправильно. Не люблю убивать людей, но для тебя сделаю исключение», — написал Фергюсон.
20 мая Фергюсон назвал Нурмагомедова величайшим уклонистом от настоящего боя. «Я готов принять участие в The Ultimate Fighter, стать тренером-соперником толстяка. Но я уверен, что он не придет», — написал американец, вспомнив о неоднократных срывах их поединков.
Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках боя в легком дивизионе UFC, однако их поединки срывались. Россиянин завершил карьеру после третьей защиты титула чемпиона организации в 2020 году.