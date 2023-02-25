Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Волга Ул
0:3
Завершен
Зенит
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Энди Маррей
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Доха (м)
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
20:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кристал Пэлас
Сегодня
22:45 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:54, 25 февраля 2023Спорт

Фергюсон потребовал от Нурмагомедова полмиллиона долларов

Американский боец Тони Фергюсон потребовал от Хабиба Нурмагомедова полмиллиона долларов

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потребовал выплат от бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Он посвятил этому пост в Twitter.

«Ты все еще мой, Хабиб! Ты и [менеджер Али] Абдель-Азиз должны мне полмиллиона долларов. Я состригу с ваших голов эти деньги за то, что вы поступили со мной неправильно. Не люблю убивать людей, но для тебя сделаю исключение», — написал Фергюсон.

20 мая Фергюсон назвал Нурмагомедова величайшим уклонистом от настоящего боя. «Я готов принять участие в The Ultimate Fighter, стать тренером-соперником толстяка. Но я уверен, что он не придет», — написал американец, вспомнив о неоднократных срывах их поединков.

Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках боя в легком дивизионе UFC, однако их поединки срывались. Россиянин завершил карьеру после третьей защиты титула чемпиона организации в 2020 году.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль поселка на севере Артемовска
Альфа-банк и Тинькофф включены в санкционный список Евросоюза
Медведев выиграл второй подряд турнир ATP
Российский школьник погиб после падения в канализационный колодец
Посол России предупредил Запад о последствиях поставки танков на Украину
Фергюсон потребовал от Нурмагомедова полмиллиона долларов
В ДНР подтвердили подрыв ВСУ дамбы в Артемовске и затопление улиц
Политик появился голым перед коллегами во время онлайн-заседания
Перечислены способные стать посредниками между Россией и Украиной страны
Британский генерал предрек усиление роли ВКС России в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.