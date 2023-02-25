Менеджер Усика рассказал о сложностях во время переговоров по бою с Фьюри

Менеджер Усика Красюк заявил, что переговоры с Фьюри осложняет вопрос начисления гонораров

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, рассказал о сложностях, возникающих во время переговоров о проведении боя против британца Тайсона Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал BoxOffice.

Красюк заявил, что у него есть достоверная информация о желании Фьюри устроить поединок. Менеджер отметил, что британец вполне справедливо смотрит на вопрос начисления гонораров за эту встречу. «Но у нас есть его представители — это две промоутерские компании: Боба Арума и Фрэнка Уоррена. И вот тут мы упираемся в проблемы — проблемы распределения доходов», — пояснил украинец.

2 февраля журналист Майк Коппинджер рассказал, что поединок между боксерами должен пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. «Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на [лондонском стадионе] "Уэмбли"», — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).