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17:37, 25 февраля 2023Спорт

Бывшего игрока «Спартака» обвинили в домашнем насилии

Бывшая жена обвинила экс-игрока «Спартака» Веллитона в домашнем насилии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Рафаэла Карвалью, бывшая жена экс-игрока «Спартака» Веллитона, обвинила бразильского футболиста в домашнем насилии. Об этом сообщает UOL.

«Это продолжалось долго, шесть лет. Он много раз нападал на меня, когда мы жили за пределами Бразилии», — заявила женщина и отметила, что спортсмен продолжает ее преследовать. Она рассказала, что после нападений Веллитон прятал ее паспорт, телефон и деньги, о насильственных действиях мало кто знал, ей с трудом удалось сбежать к друзьям после одного из инцидентов.

По информации источника, Веллитон минимум четыре раза совершал действия, связанные с насилием, угрозами, психологическим давлением и преследованием в адрес бывшей жены. При попытке завершить отношения она постоянно получала угрозы, однако больше года назад смогла подать на развод и написала несколько заявлений в полицию.

Веллитон выступал за московский «Спартак» с 2007 по 2014 год. В 2009 и 2010 годах бразильца признавали лучшим бомбардиром чемпионата России. Всего в составе красно-белых нападающий провел 133 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 19 результативных передач.

Ранее также Кевиам Касо, девушка эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, обвинила футболиста в избиении. Она заявила, что спортсмен ударил ее не менее десяти раз после того, как Касо обнаружила его в постели в двумя женщинами.

Дарья Коршунова
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