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11:08, 26 февраля 2023Спорт

Ковальчук высказался о возможном возобновлении карьеры

Российский хоккеист Илья Ковальчук не исключил возможность возобновления карьеры

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказался о возможном возобновлении игровой карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россиянин не исключил, что вернется в профессиональный хоккей, а также напомнил, что не объявлял об окончании карьеры. «Я вот в субботу поиграл в хоккей. Мы обычно по субботам собираемся со знакомыми. Играем на свежем воздухе, как в детстве. Очень хорошо провели время, снежок шел. Супер!» — заявил Ковальчук.

2 августа прошлого года олимпийский чемпион Илья Каблуков анонсировал возобновление карьеры Ковальчуком. «У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может, и нет. Давайте оставим интригу», — заявил хоккеист.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина.

Алексей Гусев
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