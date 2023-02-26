Ковальчук высказался о возможном возобновлении карьеры

Российский хоккеист Илья Ковальчук не исключил возможность возобновления карьеры

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказался о возможном возобновлении игровой карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россиянин не исключил, что вернется в профессиональный хоккей, а также напомнил, что не объявлял об окончании карьеры. «Я вот в субботу поиграл в хоккей. Мы обычно по субботам собираемся со знакомыми. Играем на свежем воздухе, как в детстве. Очень хорошо провели время, снежок шел. Супер!» — заявил Ковальчук.

2 августа прошлого года олимпийский чемпион Илья Каблуков анонсировал возобновление карьеры Ковальчуком. «У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может, и нет. Давайте оставим интригу», — заявил хоккеист.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина.