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07:17, 27 февраля 2023Спорт

Тарпищев оценил шансы Медведева вернуться на первую строку рейтинга ATP

Тарпищев заявил, что Медведеву вряд ли удастся вернуть звание первой ракетки мира в 2023-м
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева вернуться на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова приводит Metaratings.

Тарпищев отметил, что Медведев сейчас играет на уровне топ-пяти теннисистов мира. «Но для того, чтобы по окончании сезона сместить Новака [Джоковича] с первой строчки в рейтинге, нужно побеждать в турнирах "Большого Шлема"», — заявил он и добавил, что забрать у серба звание первой ракетки мира в 2023 году вряд ли кому-то удастся.

В 2023 году Медведев завоевал два титула подряд. Сначала он выиграл турнир ATP-500 в Роттердаме, затем стал лучшим на соревнованиях в Дохе.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю.

Дарья Коршунова
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