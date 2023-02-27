Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 27 февраля 2023Мир

Трампу предрекли победу на новых праймериз республиканцев

Fox News: более 40% республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alan Freed / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп стал лидером по поддержке среди республиканцев перед выборами главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные опроса.

Телеканал предрек Трампу победу на новых праймериз республиканцев.

«Голосующим на праймериз республиканцам зачитали список 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году. Трамп возглавляет список с 43 процентами, за ним (губернатор Флориды) Рон Десантис с 28 процентами», — говорится в материале. Третью и четвертую строчки рейтинга заняли экс-постпред при ООН Никки Хейли и бывший вице-президент США Майк Пенс, набравшие по 7 процентов.

Также отмечается, что 84 процента демократов, голосующих на праймериз, одобряют работу нынешнего главы США Джо Байдена. В то же время лишь 37 процентов из них хотят, чтобы Байден стал кандидатом от партии на новых выборах.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на республиканцев писало, что Трамп может столкнуться с «коварным политическим ландшафтом» при выдвижении в президенты на новых выборах. Утверждается, что ряд прежних его сторонников выражали желание идти на выборы «со свежим лицом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач
Карпин оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы
Драка девочек-подростков у входа в российский ТЦ попала на видео
Более 200 подростков задержали перед массовой дракой у ТЦ в Москве
США назвали Россию безответственной ядерной державой из-за приостановки ДСНВ
Москвичка получила химический ожог глаза из-за уличного реагента
Опубликована карта боевых действий на Украине
Аудитория российского аналога Google Play достигла 10 миллионов пользователей
Попавших под антироссийские санкции обязали сообщить о своих активах в Европе
«Транснефть» начала прокачку казахстанской нефти для Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.