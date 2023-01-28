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02:29, 28 января 2023Мир

В США рассказали о подвохе для выдвижения Трампа в президенты

Reuters: Трамп столкнется с «коварным политическим ландшафтом» при выдвижении в президенты
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Члены Республиканской партии, которые являлись сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа и работали в его предвыборном штабе в 2016 году, рассказали о существующем подвохе для выдвижения политика в президенты в 2024 году, сообщает Reuters.

По их мнению, экс-лидер может столкнуться с «более коварным политическим ландшафтом», чем семь лет назад. Из десяти поддерживающих его республиканцев осталось только трое, остальные говорят об усталости от полемики и хотят идти на выборы «со свежим лицом» после поражения в 2020 году, когда победу одержали демократы во главе с Джо Байденом.

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«Дональд Трамп сейчас отвлекает Республиканскую партию от попыток идти вперед. Дональд Трамп пошел своим собственным путем», — заявил Брайан Салливан, который поддерживал бывшего президента США на праймериз в 2016 году.

Республиканцы хотели бы видеть иного кандидата, например, губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Те три человека, которые поддерживают Трампа, считают, что его имя широко известно в Соединенных Штатах, а избиратели удовлетворены его достижениями в момент пребывания у власти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что позиции экс-президента США Дональда Трампа в рамках предвыборной схватки за пост главы государства усилились. Он отметил, что у Байдена предвыборная кампания может пройти смазано из-за разразившегося скандала с секретными документами.

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Марина Совина
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