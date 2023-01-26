Перечислены основные кандидаты на пост президента США в 2024 году

Американист Дудаков: позиции Трампа в рамках предвыборной схватки усилились

Позиции экс-президента США Дональда Трампа в рамках предвыборной схватки за пост главы государства усилились, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил основных кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года.

Американист напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о выдвижение своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов еще в ноябре прошлого года.

«Нынешний президент США Джо Байден, судя по всему, объявит об этом после 7 февраля, то есть после того, как он обратится к нации и Конгрессу. И начнется его официальная предвыборная кампания», — заявил он.

При этом Дудаков отметил, что у Байдена предвыборная кампания может пройти смазано из-за разразившегося скандала с секретными документами. «За последнее время у него были обнаружены шесть партий секретных документов, и возможно, это не конец, и их будет еще больше», — добавил политолог.

У Трампа тоже судебные проблемы имеются. У него также скандал, связанный с секретными документами Малек Дудаков политолог-американист

«Помимо этого, у экс-президента США и другие судебные проблемы: его пытаются обвинить в протестах у Капитолия и в мошенничестве в Нью-Йорке. Это все создает определенные сложности для его предвыборной кампании. Однако других кандидатов, которые могли бы пойти на президентские выборы, еще нет», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Новые кандидаты в президенты

Дудаков рассказал, что, несмотря на отсутствие явных кандидатов, помимо Трампа и Байдена, в американской политике есть те, кто размышляют о выдвижении на предстоящие выборы.

«Например, Майк Пенс, бывший вице-президент Трампа, объявил о том, что он хотел бы выдвинуться, но пока что официально не выдвигался. Есть Никки Хейли — бывший посол США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины, которая тоже была бы не против пойти на выборы. У республиканцев есть Рон Десантис — губернатор Флориды, которого называют "республиканским Кеннеди" и возможным оппонентом Трампа», — перечислил он.

У демократов тоже есть возможные потенциальные кандидаты, кроме Байдена, сказал американист. «Это и вице-президент США Камала Харрис, и министр транспорта США Пит Буттиджич, и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом», — поделился политолог.

Поэтому, если у двух основных кандидатов начнут происходить серьезные проблемы, есть те, кто готов был бы их заменить Малек Дудаков политолог-американист

Но в случае, если Байден и Трамп останутся главными кандидатами, то будет очень серьезная схватка, убежден Дудаков.

«Трамп, как мы видим сейчас, хотел бы взять реванш за проигрыш на выборах 2020 года. Последние опросы, которые выходят на фоне скандала вокруг Байдена, показывают, что Трамп стал его серьезно обходить. Но до выборов еще полтора года, поэтому все еще поменяется. Тем не менее на текущий момент тренд Трампа положительный, и его позиции усилились в рамках предвыборной схватки», — заключил американист.

24 января Минюст США провел обыск в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) проверку, в результате которой была обнаружена новая порция конфиденциальных документов, по его предложению.

22 января в частном доме президента США Джо Байдена обнаружили еще шесть новых секретных документов после того, как 10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были найдены секретные бумаги времен его вице-президентства.