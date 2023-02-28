Авербух рассказал о состоянии жены Костомарова

Илья Авербух заявил, что каждый день созванивается с женой Костомарова Оксаной Домниной

Хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии жены олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Оксаны Домниной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Авербух заявил, что каждый день созванивается с Домниной. «Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой», — подчеркнул он.

26 февраля Sport24 сообщил, что у 46-летнего Костомарова был микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.