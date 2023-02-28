В России отреагировали на падения беспилотников в стране

Депутат Чепа призвал не мириться с падениями беспилотников в регионах России

Действия России в ответ на падение беспилотников в разных регионах должны быть более решительными и адресными, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Проникновение беспилотников на территорию России может принести ущерб, подчеркнул он. «Если говорить, например, о проникновении на территорию Ленинградской области, это не составляет большого труда с территории Прибалтики. Мы прекрасно помним, как на протяжении нескольких недель над территорией США и Канады летали зонды, которые трудно определить и трудно сбить. С этим не должны мириться», — высказался депутат.

Надо понимать, что чем дальше будет развиваться этот конфликт, тем больше таких провокаций может быть. Действия должны быть более решительные, более адресные и более внятные с нашей стороны Алексей Чепа депутат Госдумы

Появление БПЛА

Вечером 27 февраля три беспилотника предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Белгороде. Один летательный аппарат влетел в окно жилой многоэтажки. Два других беспилотника повредили четыре автомобиля. Все три летательных аппарата переносили взрывчатку.

В ночь на 28 февраля два беспилотника со взрывчаткой попытались атаковать нефтебазу в Туапсе — в результате в хозпостройке на ее территории начался пожар, но сами резервуары с нефтью не получили повреждений. Затем глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что беспилотник упал в поселке Новый Гиагинский. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, при падении беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако аппарат незначительно разрушил хозяйственные постройки на животноводческой ферме.

Утром 28 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник был сбит в Суражском районе. Пострадавших нет, разрушения не зафиксированы.

Днем 28 февраля беспилотник упал в деревне Губастово Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев предположил, что его целью был объект гражданской инфраструктуры, однако заметил, что тот не пострадал. Предварительно, речь идет о газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе Подмосковья. Жертв и разрушений на земле нет.