Месси высказался о получении награды лучшему игроку 2022 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о получении награды лучшему игроку 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит Mundo Deportivo.
Форвард поблагодарил тренера аргентинской команды Лионеля Скалони и голкипера сборной Эмилиано Мартинеса, также номинированных в своих категориях. «Эта награда всей команде за то, что мы сделали в Катаре. Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней», — сказал Месси. Он также выразил благодарность аргентинским болельщикам и своей семье за поддержку.
Кроме того, спортсмен отметил успехи двух других претендентов на приз — нападающего «Реала» Карима Бензема и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Месси назвал год, который они провели на международной арене, прекрасным.
Ранее 28 февраля прошла церемония награждения The Best FIFA Football Awards. Приз лучшему вратарю года достался Мартинесу. Звание лучшего тренера присудили Скалони.
В финале мундиаля сборная Аргентины одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.