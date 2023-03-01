В Европе назвали переход Федерации шахмат России в Азию позором

В Европейском шахматном союзе назвали переход Федерации шахмат России в Азию позором

Вице-президент Европейского шахматного союза (ЕШС) Малколм Пейн назвал позором переход России в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Его слова приводит портал Chess.com.

«Мы первый вид спорта, руководство которого помогает своей федерации в России избежать санкций, переехав в Азию», — заявил Пейн. Он добавил, что сейчас важно защитить права тех россиян, которые захотят и дальше играть под эгидой ЕШС.

Пейн также раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), одобрившую этот переход. «ФИДЕ явно не идет в ногу с Международным олимпийским комитетом в этом вопросе, и в очередной раз организация выглядит как игрушка в большой игре, в которой всеми действиями руководит Кремль», — отметил он.

28 февраля стало известно, что на заседании генеральной ассамблеи АШФ было принято решение принять Россию в состав организации. О желании российских шахматистов выступать в Азии сообщалось в апреле 2022 года.