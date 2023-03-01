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20:54, 1 марта 2023Наука и техника

В России заметили эшелон с «Бумерангами»

В России заметили эшелон с новыми БМП «Бумеранг»

Фото: Telegram-канал Dambiev

Эшелон с российскими боевыми машинами пехоты (БМП) К-17, которые созданы на базе колесной платформы «Бумеранг», заметили на одной из железнодорожных станций. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал Dambiev, пишет «Российская газета».

Отмечается, что фотографию сделали в России. На опубликованных снимках видны машины с дистанционно управляемым боевым модулем «Бумеранг-БМ», который получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет и противотанковые управляемые ракеты «Корнет».

Боевые машины на платформе «Бумеранг» впервые открыто представили на репетиции парада Победы в 2015 году. «Бумеранг» получил двигатель мощностью 750 лошадиных сил, который разместили в передней части машины, и многослойное бронирование с содержанием керамики.

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В феврале Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» продемонстрировал телеканалу «Звезда» БМП-3 с системой беспилотного управления «Синица». Системой можно управлять при помощи планшета.

В том же месяце госкорпорация «Ростех» сообщила, что Минобороны России получило первую партию БМП-3 в рамках гособоронзаказа 2023 года. Машины оснащены прицелом «Содема» и дополнительной защитой.

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Даниил Иринин
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