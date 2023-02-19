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14:54, 19 февраля 2023Наука и техника

В России выпустили образец беспилотной БМП

ВНИИ «Сигнал» выпустил образец беспилотного броневика на базе БМП-3

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia Commons

Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» выпустил опытный образец беспилотного броневика на базе БМП-3, которым можно управлять при помощи планшета. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как рассказал журналистам главный конструктор института Сергей Курдубанов, на разработку машины ушло более 10 лет. Система, сконструированная учеными, позволяет управлять БМП с такой же легкостью, как если бы внутри сидел механик-водитель.

«Провели огромный цикл всевозможных испытаний. Поэтому все, кто задействован в этом процессе, чувствуют себя очень уверенно, в том числе и с машиной в беспилотном варианте», — объяснил Курдубанов.

Он отметил, что новую технологию уже можно использовать для модернизации боевых машин. Стоимость этого процесса не превысит 10 процентов от стоимости самой БМП.

«Мы могли бы превратить в подобный беспилотник любую машину — независимо от того, на колесном или гусеничном она ходу. Для того чтобы превратить машину в беспилотник, нужно до 10 дней», — добавил главный конструктор.

Ранее стало известно, что в зону спецоперации на Украине прибыли первые модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К. Обучение военных на новой технике началось в декабре 2022 года.

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Алевтина Запольская
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