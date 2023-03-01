Легенда МЮ оценил перспективы пожелавшего уехать в Европу игрока сборной России

Канчельскис заявил, что «Ювентус», «Милан» или «Наполи» могут сделать предложение Дивееву

Бывший футболист сборной России и легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис оценил перспективы россиянина Игоря Дивеева, пожелавшего уехать в европейскую команду. Его слова приводит Metaratings.

«Дивееву могут сделать предложение такие клубы, как "Ювентус", "Милан" или "Наполи", если они будут нуждаться в центральном защитнике на будущее или если кто-то из их футболистов будет играть последний сезон», — отметил Канчельскис. Он поддержал стремление спортсмена играть в Европе, добавив, что выступать там — счастье.

Ранее 1 марта Дивеев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в европейском клубе. «Я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — заявил Дивеев.

Дивеев провел десять матчей в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе защитника один гол в 14 встречах в составе сборной России.