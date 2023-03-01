Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе

Член СПЧ Меркачева сообщила об улучшении состояния попавшего ранее в больницу Сванидзе

Попавший в начале февраля в больницу журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Николай Сванидзе идет на поправку. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева.

«Вчера общалась с женой [Николая Сванидзе]. Она сказала, что ему гораздо лучше и он идет на поправку», — поделилась Меркачева. При этом правозащитница отметила, что не знает точного местонахождения журналиста.

Ранее сообщалось, что Николая Сванидзе перевезли на лечение в Израиль.

6 февраля стало известно, что Сванидзе доставили в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких. Сообщалось, что телеведущего подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Позднее появилась информация о том, что Сванидзе сдал отрицательный тест на коронавирус.

